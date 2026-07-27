27/ 07/ 2026 07:53

PDI de franco frustró encerrona en bencinera en Pudahuel: Víctima fue agarrada del cuello, arrastrada y delincuente murió

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró el robo de un vehículo a tiros al interior de una bencinera ubicada en la Ruta 68 en la comuna de Pudahuel. Todo esto ocurrió durante la tarde de este domingo. La víctima fue intimidada, agarrada del cuello y arrastrada por el lugar. En ese momento, el detective que estaba de franco se identificó y usó su arma de servicio.