Investigan presunto crimen en Estación Central: Mujer fue detenida y se baraja la tesis del parricidio

Por el momento, los equipos policiales no han podido determinar si el hombre ingresó herido al edificio.

Durante la madrugada de este lunes se registró la muerte de un hombre al interior de un departamento ubicado en calle Purísima en la comuna de Estación Central.

Una mujer de 30 años fue detenida; sin embargo, ella señala que su pareja se autoprovocó las lesiones. Una de las líneas investigativas es la del parricidio.





Lo que se sabe del crimen en Estación Central

Al respecto, el fiscal señaló que “no tenemos antecedentes previos de denuncia en relación a este grupo familiar”.

Tanto la víctima fatal como su pareja son de nacionalidad venezolana y, según detalló el persecutor, estaban en situación migratoria irregular.

“Ellos son convivientes, tienen un hijo en común y mantienen una relación en este minuto”, explicó el fiscal, quien además expuso que “tenemos diversas versiones (…) lo que tenemos que ver es cuál de las versiones es la más verídica”.

Respecto de la detención de la mujer, el persecutor detalló que “ella entrega una sola versión respecto de lo que ocurrió”, la cual alude a que su pareja se atribuyó las lesiones.

Hasta el momento, no se ha podido determinar si el hombre ingresó herido al edificio en cuestión.