Temblor hoy 27 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este lunes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este lunes 27 de julio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, lunes 27 de julio en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.6

: 3.6 Hora : 06:48 horas.

: 06:48 horas. Epicentro : 67 km al suroeste de Socaire, región de Antofagasta.

: 67 km al suroeste de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 223 km.

Magnitud : 3.6

: 3.6 Hora : 06:24 horas.

: 06:24 horas. Epicentro : 72 km al suroeste de Sierra Gorda, región de Antofagasta.

: 72 km al suroeste de Sierra Gorda, región de Antofagasta. Profundidad: 78 km.

Magnitud : 4.9

: 4.9 Hora : 06:24 horas.

: 06:24 horas. Epicentro : 38 km al norte de Pica, región de Tarapacá.

: 38 km al norte de Pica, región de Tarapacá. Profundidad: 101 km.