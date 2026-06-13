Falta muy poco: Esta es la fecha oficial del Día del Padre 2026 en Chile

A pesar de que muchos saben que junio es el mes en que se festeja, desconocen el día exacto. Conoce acá cuál es.

Avanzan los días y ya llega la celebración más importante de junio: el Día del Padre 2026. Falta muy poco para la instancia dedicada a homenajear a los hombres que han formado una familia.

Aunque la mayoría sabe que esta conmemoración se realiza durante junio, no todos conocen cuál es su fecha oficial ni cuándo se celebrará este año.

En Chile, el Día del Padre está fijado por ley para el 19 de junio, que en 2026 caerá viernes.

Sin embargo, por motivos comerciales y de tradición, la celebración suele trasladarse al tercer domingo del mes, que este año corresponde al 21 de junio .

Esto ocurre porque la fecha establecida de manera oficial no siempre coincide con la jornada en que las familias acostumbran reunirse para festejar, la que se conoce como “fecha comercial”.

La conmemoración fue instaurada en 1976 mediante un decreto que oficializó diversas celebraciones destinadas a “homenajear a aquellos seres queridos que son parte integrante de la familia”.

Pese a contar con reconocimiento oficial, el Día del Padre no es un feriado legal, por lo que el comercio funciona con normalidad e incluso se ajusta para esta celebración.