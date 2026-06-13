Excursionista muere tras caer por ladera del volcán Calbuco: Esto es lo que se sabe

Por instrucción de la Fiscalía, se dispuso el despliegue de un helicóptero de la FACh y personal del GOPE para las labores de rescate del cuerpo.

Este sábado se reportó la muerte de un excursionista en el volcán Calbuco, región de Los Lagos, tras caer desde una ladera mientras realizaba el descenso del macizo en compañía de un amigo.

De acuerdo a los antecedentes recopilados, el accidente ocurrió cerca de las 15:00 horas, cuando el Retén Correntoso de Carabineros recibió un llamado de emergencia alertando sobre la caída en el sector cordillerano.

Según informó Biobío, ambos excursionistas habían ascendido al volcán durante la jornada y, en el retorno, uno de ellos perdió el equilibrio.





Excursionista muere tras caer por ladera del volcán Calbuco

Según las primeras diligencias, la víctima habría caído aproximadamente 200 metros por una ladera de difícil acceso, quedando sin signos vitales en el lugar. Su acompañante logró llegar hasta él tras la caída y confirmó su fallecimiento antes de dar aviso a las autoridades.

Tras la denuncia, Carabineros inició coordinaciones en terreno mientras se intentaba acceder al punto del accidente.

Por instrucción de la Fiscalía, se dispuso el despliegue de un helicóptero de la FACh y personal del GOPE para las labores de rescate del cuerpo.