“Empresarios chinos” y 40 mil imanes: Camila Flores enfrenta demanda por deuda de $18 millones

La senadora es acusada de no pagar 40 mil imanes publicitarios. El caso deberá ser revisado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Camila Flores enfrenta una demanda por más de $18 millones presentada por el dueño de una imprenta que asegura no haber recibido el pago por material publicitario elaborado para la campaña que llevó a la parlamentaria al Senado.

Según reveló un reportaje de Biobío, la acción judicial apunta al cobro de una factura por 40 mil imanes publicitarios con la imagen de Flores, cuyo retiro desde la imprenta habría sido realizado por integrantes de su equipo de campaña. La senadora, sin embargo, niega haber contratado dichos servicios.

Camila Flores enfrenta demanda por más de $18 millones por propaganda de campaña

De acuerdo con la investigación, el origen del caso se remonta a la campaña senatorial de 2025. Luis Villa Villar, asesor de empresarios chinos y cercano a la militante UDI María Ester Munnier, aseguró que fue contactado para ayudar a gestionar apoyo para la candidatura de Flores.

En ese contexto, afirmó que puso en contacto al equipo de la entonces candidata con una imprenta de propiedad de su tío, Hugo Villar Lara, para la elaboración de material publicitario.





“Me pidieron si podía contactar una imprenta porque necesitaban hacer unos trabajos para la candidatura y ahí yo los puse en comunicación con mi tío, Hugo Villar, para que acordaran los términos”, señaló al citado medio.

Según Villa, inicialmente se contemplaba que empresarios chinos financiaran tanto la impresión del material como un eventual acto de cierre de campaña que finalmente no se realizó. Por su parte, María Ester Munnier reconoció haber coordinado reuniones entre las partes, aunque negó haber solicitado apoyo económico de empresarios chinos para la campaña de Flores.

Entre los antecedentes recopilados por Biobío figuran imágenes que muestran el retiro de parte de los imanes publicitarios por integrantes del equipo de campaña de la entonces candidata. Además, el medio tuvo acceso a mensajes atribuidos al entonces asesor Julio Lillo, quien solicitaba nuevas entregas de propaganda electoral.





“Le escribe Julio Lillo del equipo de la diputada Camila Flores (…) mañana tenemos dos eventos grandes y necesitamos del diseño donde salen ambos”, señala uno de los mensajes reproducidos en la investigación.

Sin embargo, el pago por los trabajos nunca se habría concretado. Por ello, Hugo Villar Lara inició acciones judiciales para intentar recuperar los más de $18 millones que, asegura, se adeudan por la impresión de 40 mil imanes publicitarios.

Debido a que Flores actualmente es senadora y cuenta con fuero parlamentario, la Corte de Apelaciones de Valparaíso deberá resolver primero la admisibilidad de la acción judicial.

¿Qué respondió Camila Flores?

Consultada por el medio, la senadora negó “categóricamente haber instruido la contratación de los servicios que se señalan”.

“No existe orden de compra, guía de despacho ni antecedente alguno que acredite una solicitud o contratación realizada por mi parte. Estos hechos serán debidamente esclarecidos y acreditados ante los tribunales de justicia, instancia en la que ejerceré plenamente mi derecho a defensa”, afirmó.