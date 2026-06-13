Subsidio entrega hasta $20 millones para mejorar tu casa: Revisa en qué consiste y cómo obtenerlo

El proceso comienza con la apertura de una cuenta de ahorro y el depósito del monto mínimo exigido para el subsidio correspondiente.

El Ministerio de Vivienda (Minvu) entrega un beneficio para propietarios de viviendas sociales que quieran ampliar o reparar su hogar, a través del Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda.

Este aporte tiene como objetivo mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad de los hogares, además de combatir el hacinamiento mediante proyectos de ampliación.

A continuación te detallamos los montos y requisitos establecidos en el Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda.





Monto del subsidio para ampliar tu vivienda

Los montos dependen del tipo de proyecto que se quiera ejecutar. Las adecuaciones para viviendas pueden recibir hasta 300 UF, equivalentes a más de $12 millones.

En el caso de las ampliaciones, el beneficio puede alcanzar las 504 UF (más de $20,5 millones) parate ayud viviendas de hasta 40 metros cuadrados.

Por su parte, los proyectos de mejoramiento estructural pueden obtener hasta 100 UF; los destinados a instalaciones, 90 UF; los de envolvente térmica, 80 UF; y los de mantención, hasta 55 UF.

Requisitos para postular

Para acceder al beneficio que entrega el Minvu hay que ser propietario de la vivienda a modificar y cumplir con lo siguiente:

Tener 18 años o más.

Ser propietario o propietaria de la vivienda y que esta sea su única propiedad habitacional.

Contar con cédula de identidad vigente. En el caso de extranjeros, tener residencia definitiva acreditada.

Pertenecer al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), si la postulación es individual.

Si la postulación es grupal, al menos el 60% de los integrantes debe pertenecer al 60% más vulnerable del RSH.

Tener el ahorro mínimo exigido según el tipo de proyecto.

Trabajar con una Entidad Patrocinante autorizada por el Minvu.

Contar con una empresa constructora o contratista inscrito en el registro del ministerio.

Disponer del permiso de edificación cuando el proyecto lo requiera.

Postula aquí al subsidio para ampliar tu vivienda

La postulación tiene varias etapas y no se realiza directamente a través del Minvu, sino que en las entidades patrocinantes habilitadas para el proceso en la página web del ministerio.

Para postular al Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda hay que seguir los siguientes pasos: