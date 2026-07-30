Diputada Schönhaut apuntó contra presidente Kast tras salida de seremis: “¿En 16 años no fue capaz de armar equipos?”

La parlamentaria se refirió a las salidas de 31 autoridades en los cuatro meses que van de gobierno y apuntó a la “improvisación” ante la elección de los equipos de trabajo.

Constanza Schönhaut, diputada del Frente Amplio, criticó al presidente José Antonio Kast y su administración, a raíz de las 31 salidas de seremis en los cuatro meses que lleva en el gobierno.

La parlamentaria conversó con CHV Noticias y llamó a la actual administración a asumir la responsabilidad en la alta cifra de autoridades que han dejado el cargo.

“Durante el gobierno del presidente Boric, el presidente Kast y el oficialismo actual en general, fue categórico cada vez que salió un seremi de cualquier lado. Hoy día, a cuatro meses del inicio del gobierno, la cifra de salida de autoridades es aún peor que en el periodo anterior“, expuso.





En esa línea, apuntó al actual mandatario, asegurando que “además, yo le sumaría una gravedad. El presidente Kast lleva 16 años haciendo campaña. ¿Y usted me va a decir que en 16 años no fue capaz de armar equipo?” .

Schönhaut también se refirió a la reciente renuncia de la seremi de Salud de Arica y Parinacota, Karla Kepec, luego de que se filtrara un mensaje de WhatsApp en el que pedía currículums para cubrir dos vacantes en las que exigía que los candidatos fueran “republicanos o hijos de republicanos”.

“¿Cuánto tiempo diciendo que ‘el nepotismo de la izquierda, que el amiguismo de la izquierda’…? Aquí tiene una funcionaria que está exigiendo cargos con nombre y apellido, prácticamente. Yo creo que esas cosas pueden pasar. Pero lo que creo es que hay que tener un poquito más de humildad porque no voy a decir que a propósito de esas funcionarias todo el gobierno sea así”, lanzó.

Criticas a la “improvisación”

Por otra parte, la diputada apuntó a la “improvisación” del gobierno actual, tomando como ejemplo lo ocurrido en el Ministerio de Seguridad y la salida de Trinidad Steinert.

“16 años de campaña y llegó a La Moneda sin ni una capacidad de equipo, ni para armar sus equipos regionales, ni para armar el equipo tan fundamental con el que hizo campaña como el de seguridad”, comentó.

“Tuvo que ir a buscar afuera de sus filas a alguien en materia de seguridad para hacerse cargo de algo que venía prometiendo hace 16 años. Ahí me parece que hay un poquito de deshonestidad al momento de sus compromisos tomados con Chile”, agregó.

Al respecto, recalcó que “a mí me parece del todo una improvisación esto. Y si él tiene otras razones para decirlo, y que no es eso, no es que revisaron mal los antecedentes, no es que sus funcionarios no estén comprometidos con la prioridad, sino nada de eso, yo espero que sea el propio presidente el que explique por qué está, digamos, los 101 dálmatas de seremis y autoridades”.