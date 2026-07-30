Laboratorio asegura que Juan Pablo Rodríguez no solicitó contramuestra y exsubsecretario lo desmiente

El exsubsecretario de Hacienda respondió a la declaración de Corthorn Health y defendió su postura tras renunciar al gobierno. “No consumo drogas y confío que la verdad prevalecerá”, afirmó.

El laboratorio Corthorn Health emitió este jueves una declaración pública para referirse al caso del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien renunció al cargo tras dar positivo a un examen de drogas.

A través de un comunicado, la entidad afirmó que hasta ahora Rodríguez no ha solicitado formalmente el análisis de contramuestra contemplado en el procedimiento de control de consumo de drogas de Senda.

En el texto, el laboratorio explicó que el proceso de contramuestra constituye la instancia definitiva para revisar un resultado positivo, no concluyente o impugnado, y que debe realizarse bajo las condiciones establecidas en las bases de licitación del servicio.

Qué dijo el laboratorio

Según Corthorn Health, el pasado 27 de julio Rodríguez envió una carta solicitando que la contramuestra fuera analizada por un laboratorio distinto al designado para el procedimiento.

El laboratorio sostuvo que esa petición “no resulta procedente”, ya que, según explicaron, esto afectaría la cadena de custodia y la trazabilidad de la muestra, además de modificar unilateralmente un procedimiento regulado.





La empresa también informó que la muestra fue sometida a dos análisis independientes. El primero se realizó el 24 de junio y el segundo el 8 de julio, utilizando otro especialista y un equipo cromatográfico diferente. Según indicó, ambos procedimientos arrojaron resultados positivos.

En esa línea, sostuvo que “a la fecha el interesado no ha solicitado su contramuestra” y reiteró que la única vía contemplada es la apertura y análisis de la muestra en dependencias de Corthorn Health.

La respuesta de Juan Pablo Rodríguez

Tras la difusión del comunicado, el exsubsecretario de Hacienda publicó una declaración pública en la que rechazó los planteamientos del laboratorio y acusó que se “transgredieron” protocolos relacionados con información sensible y confidencialidad de datos.

Rodríguez afirmó que el 27 de julio solicitó formalmente que la contramuestra fuera analizada por un laboratorio independiente con estándares internacionales.

“La independencia es especialmente necesaria cuando se revisa un resultado controvertido emitido por el mismo laboratorio”, afirmó sobre esto último.





Asimismo, señaló que “ese mismo día solicité el informe cuantitativo del examen y me fue negado. En cambio, se me entregó un segundo informe, que corrige el primero, con una comunicación que señala que el resultado del examen del 12 de junio no me atribuye la condición de consumidor de drogas”.

“Tal como lo demostró el examen de pelo del mes de abril, no consumo drogas. Por eso, desde el mismo día de mi renuncia me hice nuevos exámenes de pelo en los más prestigiosos laboratorios del país”, cerró la exautoridad.