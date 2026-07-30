Mineduc suspende las clases en cuatro regiones del país para este viernes 31 de julio

El anuncio regirá para establecimientos educacionales públicos y privados de enseñanza parvularia, básica y media que estén en las zonas afectadas.

El Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la suspensión de clases para este viernes 30 de julio en cuatro regiones de la zona sur del país.

La medida está siendo aplicada desde hace unas semanas de forma preventiva en vista de los daños que han dejado los sistemas frontales que, a su vez, han traído intensas lluvias e inundaciones.

Desde el Mineduc recordaron que el anuncio rige para establecimientos educacionales públicos y privados de enseñanza parvularia, básica y media que estén en las zonas afectadas.

Las regiones sin clases este viernes

Región de Atacama: Solo las comunas de Huasco, Freirina y Alto del Carmen

Solo las comunas de Huasco, Freirina y Alto del Carmen Región del Ñuble: Toda la región

Toda la región Región del Biobío: Toda la región

Toda la región Región de Aysén: Solo en la comuna de Coyhaique

Cabe recordar que la medida se suma a lo ocurrido hoy jueves, cuando la repartición también determinó la suspensión total de clases para la región del Biobío debido a las condiciones meteorológicas.

La medida se adoptó en medio de los pronósticos que anticipan intensas precipitaciones: según la meteoróloga Allison Göhler, algunos sectores podrían acumular más de 100 milímetros de lluvia entre hoy y mañana.