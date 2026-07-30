Coquimbo se queda sin Pampilla 2026: Municipio destinará recursos a reconstrucción por sistema frontal

Según explicó el alcalde Ali Manouchehri, la decisión implica destinar más de $1.800 millones a labores de recuperación, apoyo a damnificados y reparación de infraestructura crítica.

La tradicional Pampilla de Coquimbo no se realizará este 2026. Así lo confirmó este jueves el alcalde de la comuna, Ali Manouchehri, quien informó que el municipio decidió suspender la histórica celebración de Fiestas Patrias debido a las consecuencias del reciente sistema frontal.

Según explicó la autoridad comunal, la decisión implica destinar más de $1.800 millones a labores de recuperación, apoyo a damnificados y reparación de infraestructura crítica.

“Hoy la prioridad es nuestra gente”

A través de una declaración pública, el jefe comunal explicó que la medida responde a la difícil situación que aún enfrentan cientos de familias.

“Hoy hay vecinos y vecinas que lo perdieron todo. Familias que perdieron sus casas, sus enseres y sus recuerdos. Hay caminos destruidos, localidades aisladas y una emergencia que, para Coquimbo, aún no termina “, sostuvo.

Manouchehri reconoció que se trata de una de las decisiones más complejas que ha debido adoptar durante su gestión.





“Como coquimbano, esta es una de las decisiones más difíciles que me ha tocado tomar. La Pampilla, la fiesta más grande de Chile, es parte de nuestra identidad. Pero hoy la prioridad es nuestra gente“, afirmó.

El alcalde también señaló que el municipio esperaba una respuesta más rápida del Ejecutivo para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas.

Sin embargo, indicó que la información entregada apunta a que los recursos para estas labores serán considerados dentro de la Ley de Presupuesto 2027.

Ante ese escenario, explicó que el municipio decidió implementar medidas para redistribuir recursos propios y acelerar la ayuda a las familias damnificadas.

Más de $3.300 millones para enfrentar la emergencia

Según detalló la autoridad, la suspensión de la Pampilla permitirá liberar más de $1.800 millones , cifra que se suma a otros $1.500 millones previamente anunciados para enfrentar la emergencia.

De esta forma, el municipio dispondrá de más de $3.300 millones durante esta primera etapa para apoyar a las familias afectadas y recuperar infraestructura considerada crítica para la comuna.

Además, Manouchehri adelantó que ya se trabaja en un plan de reactivación económica destinado a respaldar a emprendedores, comerciantes y distintos sectores productivos que también se han visto golpeados por la catástrofe.