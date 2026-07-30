Pdte. Kast anuncia restablecimiento de relaciones consulares con Venezuela: “Una nueva etapa”

El mandatario valoró la “disposición” del gobierno venezolano y destacó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, “por la disposición a avanzar en esta hoja de ruta conjunta”.

Los Gobiernos de Chile y Venezuela anunciaron este jueves el “inicio de una hoja de ruta” que apuntará a la “normalización” progresiva de las relaciones bilaterales, a dos años del quiebre diplomático entre ambos países.

En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales.

Lo anterior, añadieron, con el propósito de asegurar la “protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales” que residen en ambos países.

“Venezuela y Chile ratifican que este proceso se fundamentará en el diálogo constructivo, bajo los principios de respeto mutuo, de reciprocidad y el absoluto apego a las normas del Derecho Internacional“, dice el comunicado.

Pdte. Kast destacó disposición de Venezuela

Desde el Palacio de La Moneda, el presidente José Antonio Kast, en una rueda de prensa junto al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, destacó el trabajo de Cancillería para lograr el restablecimiento progresivo de las relaciones.

“De una manera seria, de una manera metódica, han logrado este acuerdo trascendente que nos permite avanzar paso a paso en la normalización de las relaciones entre Chile y Venezuela“, expresó.

Sumado a ello, también valoró la “disposición” del gobierno venezolano y saludó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, “por la disposición a avanzar en esta hoja de ruta conjunta”.

“A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa, que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico“, manifestó Kast.

El quiebre entre Venezuela y Chile

Fue el 30 de julio de 2024 cuando el excanciller de Venezuela, Yvan Gil, anunció la decisión de retirar a todo el personal diplomático de Chile, Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

Esto, luego que ninguno de los gobiernos de los países antes mencionados reconocieran las elecciones presidenciales llevadas a cabo en aquel territorio.

Junto con la medida, Gill exigió “a todos estos gobiernos el retiro de manera inmediata de sus representantes en territorio venezolano“.