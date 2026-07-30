Revelan primera votación no vinculante en la carrera por la ONU: Bachelet no figuró entre los más votados

En este primer sondeo informal de cara a la elección del próximo secretario general lideró la costarricense Rebeca Grynspan, quien obtuvo 10 respaldos.

Este jueves se dio a conocer el primer sondeo del Consejo de Seguridad para elegir al próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es una votación informal no vinculante que entregó las primeras luces sobre los siete candidatos.

Según indicaron fuentes diplomáticas a Agencia EFE, lidera la costarricense Rebeca Grynspan con 10 respaldos, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett recibió 9, y el argentino Rafael Grossi anotó 7 apoyos.

No hubo información sobre los apoyos que recibieron los otros cuatro aspirantes, entre ellos la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien también busca suceder al actual secretario general. António Guterres.

Si bien la actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, junto con la candidata guyanesa y el aspirante argentino recibieron la mayor cantidad de votos, todos ellos también obtuvieron votos en contra.





Qué sigue en la carrera por la ONU

En esta ronda de votación, explicó el medio antes citado, los estados miembros del Consejo de Seguridad escriben en un papel en blanco si quieren votar a favor, en contra o no opinar. Así, los candidatos no conocen el voto de cada país, solo el cómputo general.

Si bien todavía no se ha decidido una fecha, dicho Consejo celebrará una segunda votación informal, que tendría lugar durante agosto bajo la presidencia rotatoria de Dinamarca.

Finalmente, tras finalizar esta ronda de votaciones, el Consejo celebrará otras en las que sus cinco miembros permanentes (Francia, China, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido), con derecho a veto, emitirán sus consideraciones en una papeleta roja.

Apenas un voto en contra de una de las cinco potencias acabaría con la carrera del candidato o candidata, aún cuando tuviera la mayor cantidad de apoyos.