“Muy positivo”: Bachelet revela las claves de su reunión privada con el Consejo de Seguridad de la ONU

El encuentro es clave para su candidatura: cinco miembros permanentes del órgano —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido—, cuentan con poder de veto en el proceso de elección.

La expresidenta Michelle Bachelet entregó un positivo balance tras una reunión que sostuvo este martes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

La cita fue de carácter privado y, al contrario de otras instancias, contempló una presentación del contenido más sustancial de su programa ante los 15 países que forman parte del órgano que será el encargado de definir la votación.

“Quiero agradecer la oportunidad de la reunión que he tenido hoy día con el Consejo de Seguridad, donde ha habido una conversación muy fluida“, expresó a través de sus redes sociales.

Además, agregó que “tuve la oportunidad de responder sus preguntas, pero además de dar a conocer mis propuestas sobre los problemas del mundo, y sobre el futuro de esta organización. Así que creo que ha sido un encuentro muy positivo“.





Reunión clave en la candidatura de Bachelet

Antes de la reunión, la exmandataria había adelantado que esperaba compartir su visión sobre el futuro de la ONU en un escenario internacional marcado por múltiples desafíos.

“En un contexto internacional marcado por profundas tensiones y desafíos globales, Naciones Unidas debe fortalecer su capacidad de prevenir conflictos, proteger a las personas, promover el desarrollo sostenible y defender los principios de la Carta”, sostuvo.

La presentación ante el Consejo es considerada una de las etapas clave de su candidatura, ya que cinco miembros (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido) cuentan con el poder de vetar candidaturas en el proceso de elección del próximo secretario general.

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