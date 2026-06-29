Día clave para Michelle Bachelet: Este martes presenta su programa ante el Consejo de Seguridad de la ONU

La exposición se realizará en Nueva York y corresponde a una de las etapas más relevantes del proceso.

Este martes será una jornada decisiva para la expresidenta Michelle Bachelet en su candidatura a la Secretaría General de la ONU, puesto que presentará su programa ante los 15 países del Consejo de Seguridad.

Una instancia a la que llega tras sostener reuniones con México y Brasil, países que respaldan y patrocinan oficialmente su postulación al máximo cargo del organismo.

La exposición se realizará en Nueva York y corresponde a una de las etapas más relevantes del proceso, ya que se desarrollará ante los integrantes del órgano encargado de definir la próxima votación.





La etapa decisiva de la candidatura

A diferencia de la exposición que realizó en abril ante la Asamblea General, la reunión de este martes será de carácter privado y contemplará una presentación de contenido más sustancial.

Durante junio, el Consejo de Seguridad es presidido por Colombia, país que también manifestó su respaldo a la candidatura de la exmandataria durante sus giras diplomáticas.