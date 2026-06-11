“No debería decir esto, pero…”: Michelle Bachelet responde a eventual veto a su candidatura en la ONU

Al término de participar de un debate en Ginebra, la expresidenta abordó ante la prensa un incómodo escenario que podría frustrar su llegada a la Secretaría General.

La expresidenta Michelle Bachelet sorprendió esta semana al enviar un recado en medio de su campaña para presidir la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Tras participar de un debate del organismo en la ciudad de Ginebra (Suiza), la otrora mandataria contestó preguntas de los medios de comunicación y decidió no esquivar una de las más controversiales.

“No debería decir esto, pero lo voy a decir porque realmente lo creo”, partió avisando, tras ser consultada sobre un eventual veto en su contra.





Tras la introducción, Bachelet manifestó que “si alguien me veta porque creo en la democracia, porque creo en el multilateralismo, porque creo en los derechos de las mujeres, porque creo en los derechos humanos, me sentiré honrada ”.

Esto, debido a que Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido y Rusia son los países que conforman el Consejo de Seguridad del organismo y que pueden vetar y frustrar su candidatura como secretaria general.

La decisión final se definirá entre julio y agosto de este año y también compiten por el cargo María Fernanda Espinosa (Ecuador), Rebeca Grynspan (Costa Rica), Macky Sall (Senegal) y Rafael Grossi (Argentina).

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