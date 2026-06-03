Michelle Bachelet concretó reunión clave con China en medio de su carrera por encabezar la ONU

La cita ocurre en medio del periplo internacional de la exmandataria chilena para buscar respaldos a su candidatura por la Secretaría General de las Naciones Unidas.

La expresidenta Michelle Bachelet sostuvo este miércoles una reunión clave en Beijing con el vicepresidente de China, Han Zheng, en un encuentro centrado en el papel de las Naciones Unidas frente a los desafíos globales.

Según informó la agencia de noticias estatal china Xinhua, Zheng manifestó que “China está dispuesta a trabajar con todas las partes para continuar apoyando firmemente el papel central de la ONU, con el fin de promover la construcción de un sistema de gobernanza global más justo y razonable”.

La cita ocurre en medio del periplo internacional de la exmandataria chilena para buscar respaldos en su carrera por la Secretaría General de la ONU.





Michelle Bachelet y su reunión clave con China

Fue la propia exmandataria quien dio a conocer el encuentro a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía junto a la autoridad china. Según detalló, durante la conversación abordaron “la importancia de fortalecer el multilateralismo y el papel de las Naciones Unidas frente a los desafíos globales”.

Asimismo, señaló que valora “el compromiso de China con los principios de la Carta de la ONU y con el avance equilibrado de la paz, el desarrollo y los derechos humanos, pilares fundamentales de la organización”.

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Bachelet agregó que ambas partes coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación internacional a través de los organismos multilaterales.

“Coincidimos en la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema multilateral y el rol de las Naciones Unidas para responder de manera más eficaz a las necesidades de las personas y a los desafíos de nuestro tiempo“, afirmó.

En las últimas semanas, Bachelet ha sostenido reuniones con líderes mundiales como el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, y el mandatario colombiano Gustavo Petro, entre otros.