Cadem: 48% desaprueba que gobierno haya retirado apoyo a candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

La última encuesta Plaza Pública reveló una marcada división política frente a la postulación de la exmandataria a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

La última encuesta Plaza Pública de Cadem analizó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con el sondeo, el 72% de quienes se identifican con la derecha rechaza la postulación de la exmandataria, mientras que en la izquierda el respaldo alcanza el 88%.

50% apoya candidatura de Bachelet, según Cadem

Ante la pregunta, “independiente de su posición política, ¿usted apoya o rechaza la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU?”, la mayoría adhirió a la postulación de la exjefa de Estado.

De acuerdo a los resultados, un 50% respondió que “la apoya” y un 39% “la rechaza”. Según el desglose de edad, el mayor apoyo proviene de personas entre 18 y 34 años.

En ese contexto, un 44% de los encuestados está de acuerdo con que el Ejecutivo haya quitado su apoyo (-1 punto), frente a un 48% que se manifiesta en desacuerdo (+3 puntos).

Respecto a las razones detrás de la decisión, un 71% considera que el principal motivo responde a diferencias políticas entre el gobierno y la exjefa de Estado, más que a factores estratégicos o internacionales.

En cuanto al impacto de esta determinación, un 42% cree que afectará mucho las posibilidades de Bachelet de llegar al cargo, mientras que un 50% estima que tendrá poco o ningún efecto en sus opciones dentro del organismo internacional.

El estudio también abordó un escenario hipotético: en caso de que la exmandataria logre convertirse en secretaria general de la ONU, un 42% opina que esto dejaría al gobierno chileno en una posición debilitada a nivel internacional. En contraste, un 47% descarta que exista un impacto significativo.