“Los que estaban en el poder traicionaron”: La mención de Bachelet al golpe de Estado ante la ONU

La expresidenta expuso este martes ante la Asamblea de las Naciones Unidas en una participación que será clave para sumar apoyo en su aspiración a liderar el organismo internacional.

Este martes, la expresidenta Michelle Bachelet inició su camino hacia la Secretaría General de las Naciones Unidas tras exponer ante los 193 países que conforman la asamblea en Nueva York, Estados Unidos.

En la instancia, la exmandataria inició su presentación recordando a su padre, el general de la FACh Alberto Bachelet, quien fue detenido y torturado hasta morir tras oponerse a la dictadura de Augusto Pinochet en 1974.

“El día del golpe de Estado de 1973 en mi país, mi padre, un excelentísimo miembro de la Fuerza Aérea chilena, cuya convicción era el Estado de Derecho, sufrió las consecuencias cuando los que estaban en el poder traicionaron al Estado de Derecho“, comenzó señalando la exdirectora de ONU Mujeres.





“Cuando necesitábamos esperanza, el mundo la ofreció”

Con base en la tensión geopolítica de Medio Oriente, la expresidenta inició sus palabras remarcando la importancia de la “presión internacional y solidaridad” para la resolución de ciertos conflictos.

Fue en ese contexto que recordó también el golpe de Estado en Chile, asegurando que “la presión internacional y la solidaridad en el mundo ayudaron a restablecer la paz y la democracia en mi patria“.

En la misma línea agregó que “cuando necesitábamos la esperanza, la comunidad mundial la ofreció“.

Durante su presentación, la exmandataria respondió también a las preguntas de los diversos países de la asamblea, quienes deberán enviar un voto de recomendación o no recomendación al Consejo de Seguridad respecto a su candidatura.

A continuación puedes ver el momento: