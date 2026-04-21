“Cómodamente sociabilizando en su casa”: Amigos de Francisco Albornoz reportan que imputado reabrió sus redes sociales

José Miguel Baeza se encuentra cumpliendo arresto domiciliario total desde fines de octubre de 2025.

Este domingo, la familia y amigos de Francisco Albornoz reportaron a través de sus redes sociales que uno de los imputados, José Miguel Baeza, reabrió su perfil en Instagram.

Baeza es el chef que está siendo investigado por su participación en el caso, por lo que los amigos de Francisco comenzaron una campaña para reportar el perfil.





Imputado por caso Francisco Albornoz reabrió sus redes sociales

“Reporten la cuenta de este nefasto, que nuevamente reabrió sus redes sociales como si nada, cómodamente sociabilizando en su casa sin ninguna impunidad”, señaló Gonzalo, quien vivía con la víctima.

En esa misma línea, Bruno Donoso, amigo de la víctima, agregó: “Este c… tuvo el descaro de reabrir sus redes sociales. Si pudieran reportar la cuenta, se los agradeceríamos mucho”.

José Miguel Baeza se encuentra cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario total desde octubre de 2025, luego de que el tribunal considerara que no se ha podido concluir la intervención de terceros en la muerte de Francisco.

“Los resultados obtenidos en los informes toxicológicos y en la autopsia de la víctima, los cuales no dan cuenta de que la misma hubiera recibido ‘múltiples golpes’ que le hubieran ocasionado la muerte, sino que esta se produce por un traumatismo encéfalo craneano”, señala la resolución.

De la misma manera, el rostro de Albornoz tenía cuatro lesiones en el rostro que aún no se ha podido determinar si fueron causadas antes o después del deceso.

En cuanto a las drogas presentes en el cuerpo del joven, la magistrada aseguró que hasta el momento, las conversaciones mantenidas dan cuenta de “un encuentro sexual consentido y con consumo de sustancias también consentido”.

La resolución apunta a que aún no existe un móvil claro que explique por qué los imputados le quitarían la vida a Francisco Albornoz, destacando que su comportamiento al ocultar el cuerpo y trasladarlo, previo a ser arrojado en la ribera del río Tinguiririca, no fue planificado.

“Sin perjuicio del lamentable deceso y despreciable forma de cómo el imputado intentó ocultar lo ocurrido, a más de 4 meses de investigación no hay antecedentes de peso que signifiquen mantener a una persona privada de libertad por un delito tan grave como el de homicidio”, cierra el documento.