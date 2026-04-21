21/ 04/ 2026 14:08

Se quedó dormido y chocó ebrio: Conductor detenido en Santiago Centro cuenta con más de 300 multas

Un conductor que se trasladaba en el sentido contrario del tránsito chocó un poste en Santiago Centro tras quedarse dormido. Al llegar los inspectores municipales y Carabineros, el hombre mostró resistencia con violencia ante el intento de retención y posterior detención. Un alcotest indicó que estaba en estado de ebriedad con 1.87 grados de alcohol por litro de sangre. Además no portaba su documentación y su automóvil registraba 360 multas.