La influencer contestó a una persona que compró números en sus sorteos y que luego acusó negligencias. “Esta persona está dañando mi imagen”, aseguró.

A través de redes sociales, Naya Fácil se defendió de una seguidora que la acusó de supuestos incumplimientos tras comprar una rifa que consistía en el sorteo de un millonario vehículo.

“Yo me voy a comunicar con mi abogada”, comenzó diciendo en sus historias y añadió que “A esta chica se le dieron ambas opciones, pero aún así esta persona está dañando mi imagen pública”, contestó.

La mujer en cuestión señaló que compró números en la rifa. Luego, al ver la transmisión en vivo del sorteo, se percató que faltaba un número en una de las tómbolas, lo que inmediatamente la dejó fuera de la posibilidad de ganar.

Tras los reclamos, Naya aseguró que ofreció dos alternativas: La devolución total del dinero o la opción de participar en una nueva rifa, pero esta vez solo con los afectados.

“Todo esto es mi trabajo y está dañando mi imagen pública”, reiteró en Instagram. “Me trata de fraudulenta, estafadora, porque eso dio a entender… siendo que le enviamos su correo, (…) con la opción de devolución o participar por otro (auto)”.

“Quiero ver qué medidas puedo tomar al respecto, porque esto igual es mi trabajo y me lo tomo con la seriedad. Todos los trabajos tienen sus errores, pero los errores hay que solucionarlos. Y siempre he estado con la disposición de solucionar cada uno”, cerró.





Naya aseguró que trabaja con “6 equipos”

En otros dos videos, la creadora de contenidos defendió la realización de sus rifas al afirmar que es un trabajo como cualquier otro, ya que aseguró que cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario.

“Hay un equipo web que gana sueldo, hay contadores, está mi abogada que gana su sueldo, mi hermana, yo y también el Servicio de Impuestos Internos… hay 6 equipos distintos ganando sueldos mediante mis rifas“, explicó.

“Aparte de todo esto hay ganadores que les cambia su vida“, agregó. “Hay ganadores que por un ticket de 2 mil pesos, un ticket de 5 mil pesos, les cambia su vida, y estos ganadores son reales y siempre han sido publicados con nombre en mis páginas”.

Junto a lo anterior, declaró que “yo voy a seguir dedicándome a las rifas, son transparentes y estoy acá para dar cara”.

Finalmente, aseguró que, a pesar de las críticas, seguirá realizando rifas en sus plataformas digitales. “Hay todo tipo de negocio, esto es voluntario y siempre hemos estado con la mejor intención de hacer las cosas bien y transparentes”, expresó.