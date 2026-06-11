“Me venían siguiendo”: Abuelo retiró a su nieto del colegio y le robaron finiquito de $1 millón

En conversación con CHV Noticias, la víctima detalló que los sujetos lo amenazaron con un arma y un destornillador para quitarle el dinero. Imágenes de cámaras de seguridad registraron el violento ataque.

Un hombre de 60 años fue víctima de un violento robo en la comuna de Conchalí, luego de retirar un millón de pesos en efectivo correspondiente a parte de su finiquito desde una sucursal bancaria.

“Seguramente me venían siguiendo. Yo estacioné la camioneta, estoy colocando a mi nieto en la silla de bebé y aparecen los individuos”, detalló la víctima a CHV Noticias. Según su relato, los sujetos lo amenazaron con un arma y un destornillador para quitarle el dinero.