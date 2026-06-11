¿Mito o realidad? La historia oculta detrás del “vampiro chileno” que tiene su propio mausoleo

El médico de profesión se convirtió en una reconocida figura e incluso su imagen se alza como un santo popular en su mausoleo de Rancagua.

A 136 años de su muerte, la leyenda de “Tito” Lastarria -un supuesto vampiro chileno- sigue creciendo entre las nuevas generaciones.

En Rancagua, la figura de este médico se convirtió en un santo popular y su mausoleo se llena de placas y rayados que le agradecen los favores concedidos.

Pero, ¿quién fue este personaje y cómo se construyó su mito? Lo revisamos en la siguiente nota.