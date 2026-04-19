“Es muy poco tiempo”: La razón por la que Naya Fácil piensa que morirá en un año

La influencer habló sobre sus antepasados, a quienes reconoció como protectores que le han permitido salir ilesa de situaciones peligrosas y le han dejado vivir la vida que ella siempre quiso.

Naya Fácil encendió las alarmas entre sus seguidores este domingo, tras revelar que soñó con que una persona le vaticinaba la fecha de su muerte.

Aunque la influencer admitió que existen factores que pudieron provocar este sueño, terminó rompiendo en llanto ante la incertidumbre de la situación.

¿Qué dijo Naya Fácil?

“No sé si una pesadilla o un aviso o qué, pero soñé que me quedaba un año de vida. No sé si estoy muy psicosiada o qué”, comenzó diciendo Naya en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, comentó que “estaba en un lugar raro y alguien me decía así como: ‘Todos tenemos nuestro límite, y a ti te queda un año’, pero no sé quién era”.

La frase se repitió constantemente hasta que Naya despertó y se mostró conmocionada por la situación, dado que, según su relato, sus sueños suelen ser mayoritariamente de avisos.





“No sé qué hacer (…) ¿Y si alguien me vino a avisar como para que haga cosas durante este año?”, se preguntó la influencer.

Naya admitió que en las últimas horas había estado pensando en temas relacionados, los que podrían haber condicionado el sueño.

Entre ellos, se encuentra que estuvo pensando en sus antepasados, reflexionó sobre la vida y la muerte y pensó que quizás esa parte de su linaje ha estado cuidándola para que tenga la vida de sus sueños.

Además, según expuso, en una transmisión de TikTok logró considerar a estos ancestros como protectores que le han permitido salir ilesa de situaciones peligrosas para extender su vida.

“Me dio mucha pena este sueño porque quizás son mis antepasados los que me han ayudado a llegar acá, no sé (…) Me está dando una crisis, no puede ser que me vaya a ir de este mundo”, señaló Naya.

La joven rompió en llanto y concluyó: “Un año es poco tiempo, es muy poco tiempo; siento que me faltan cosas todavía por hacer, por vivir, entonces, no sé”.

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