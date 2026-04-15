“Típico de pobre”: Revelan presunta discusión donde Naya Fácil trata en duros términos a usuario en redes

En la conversación, la influencer cuestiona los lugares a los que este internauta ha viajado y admite seguir manteniendo contacto con su familia.

Este miércoles se dio a conocer un presunto chat entre Naya Fácil y un internauta, donde la influencer respondía en duros términos.

La situación generó opiniones divididas en redes sociales, puesto que esta persona comenzó a enviar ácidos comentarios a Naya desde una cuenta que comparte noticias de espectáculos en Instagram.





¿Qué pasó con Naya Fácil?

“Ya no estamos ni ahí con tus rifas, cabréate, pero no llores, ¿ya?”, mencionó la persona que habría hecho enfurecer a Naya: “¿Llorando yo? Te veo llorando a ti. Supérame”, dice la respuesta.

Acto seguido, el internauta contestó en duros términos: “Ya eras ya, por eso estás apagada. Reconócelo, patética, perdiste el olfato. Edúcate”.

“¿No tienes que cocinar o algo? ¿Tienes algo que hacer? No sé, haz plata o algo, como tanto tiempo libre. Me sobra, ¿pero tú? ¿Haces algo? No sé”, sentenció la influencer.

En otra de las capturas, Naya menciona: “Si, po’, porque soy millonaria, ¿y tú? A ver cuánta plata tienes, lo que me gasto en un día, yo creo”, y la persona responde: “Pero estás vacía, yo soy millonaria en la vida, con gente que me quiere de verdad”.

“Típico de pobre, ya, listo”, contestó la influencer, quien luego cuestiona a esta persona por haber conocido Punta Cana: “No veo Dubai, Japón, mentira que pa vo’ eso es viajar, qué ridículo. Di que no te alcanza”.

Las publicaciones fueron compartidas por la cuenta de Instagram “Copuchas.tv”, donde aparece una grabación de pantalla en la que se probaría que se trata de la influencer; sin embargo, se refieren en duros términos a ella.

En otra parte de la conversación, Naya asegura: “Sí, me acuerdo, sí hablo con toda mi familia. El día que aprendas cómo funciona el negocio, ese día, ah, no, mejor no, es que no te da tu mente; por eso eres pobre, porque juras que lo que digo es real. Eres tan h…”.

Finalmente, después de haber sido expuestos los chats, la influencer detuvo su actividad en redes sociales y borró todas las fotografías de su cuenta secundaria, donde ocurrió la conversación.

Revisa las publicaciones de Instagram: