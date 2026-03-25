“Nunca nadie me…”: Naya Fácil rompió en llanto tras recibir amenazas de muerte por dichos sobre feriados irrenunciables

La influencer aseguró que no siente miedo, pero si le pasa algo, evaluará irse del país, como ya lo había mencionado en ocasiones anteriores.

Este miércoles, Naya Fácil rompió en llanto tras admitir que ha recibido insultos y amenazas de muerte tras sus dichos por la discusión sobre la posible eliminación de los feriados irrenunciables.

“A la gente le importa más un feriado que surgir en la vida o trabajar y buscárselas”, fueron los dichos de la influencer el pasado 18 de marzo, argumentando que los emprendedores no tienen feriados.





¿Qué pasó con Naya Fácil?

Las críticas no se hicieron esperar y, aunque en ese entonces Naya pidió disculpas, este miércoles reveló que la situación se agravó con el pasar de los días.

“Es la funa más grande que he tenido en redes sociales (…) Me han insultado en la calle, nunca en ninguna de mis funas me había pasado algo así”, comenzó relatando la influencer.

En esa misma línea, agregó: “Me han amenazado de muerte (…) Nunca se me había generado miedo de salir a la calle, hasta ayer”.

Naya comentó que estaba tomándose fotografías con sus seguidores cuando pasó un hombre en su vehículo, gritando, levantando el dedo medio y aceleró, por lo que emplazó a las personas a decirle las cosas de frente para poder responder.

“Yo sé que no he lastimado a nadie”, comentó la generadora de contenidos, quien además expuso: “Me han llegado bastantes amenazas (…) Ayer estuve llorando toda la noche. Sé que las c…, pero no sé si es para vivir el tormento que estoy viviendo”.

Naya aseguró que la situación se agravó y es esa la razón por la cual aceptó estar en Primer Plano este domingo a las 22:30 horas, donde prometió hablar de muchos temas.

“Que un simple comentario haya empañado todos los años que yo he mostrado en redes sociales me da mucha pena, que la gente se enfoque en una cosa”, reveló.

Visiblemente emocionada, Naya indicó: “En este momento estoy amenazada como de tres sujetos de muerte por lo que opiné (…) El otro día casi me amanecí llorando porque dije: ‘¿De verdad lastimé tanto a alguien?'”.

“Durante 17 años nunca nadie me había insultado en la calle, nadie”, concluyó Naya, quien advirtió que no siente miedo, pero si le pasa algo se irá de Chile.

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