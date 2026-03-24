La influencer habló de su experiencia pasando de un auto tradicional a uno eléctrico y detalló el ahorro que ha realizado a la hora de llenar el estanque. “La recarga de auto eléctrico igual se paga, pero mucho menos que la bencina”, enfatizó.

Naya Fácil se sumó al debate por el anuncio de la histórica alza en el precio de los combustibles que informó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la noche del lunes.

La influencer habló con sus seguidores sobre al alza histórica que sufrirán la gasolina (+$370) y el diésel (+$580), la que regirá desde este jueves 26 de marzo, y entregó consejos según su experiencia para enfrentar el aumento.

En esta ocasión, invitó a sus seguidores “si es que pueden, a tener un auto eléctrico. Yo sé que muchas veces critican el auto eléctrico, pero si es que pueden, háganlo. Es una muy buena opción de ahorro. Yo me he pegado viajes largos y ando por todo Santiago por la mitad del dinero que pagaba por combustible”.

Cabe recordar que la exreina del Festival de Viña sorprendió a inicios de año al revelar que se compró camioneta modelo Cybertruck de la marca Tesla, con un valor de entre $160 y $170 millones de pesos chilenos, y que usa tecnología eléctrica.





La recomendación de Naya ante alza de combustibles

A modo de ejemplo, Naya Fácil explicó que gasto que hacía antes con la Chevrolet Suburban que tenía: “Estos meses que he tenido la Nayatruck me he ahorrado muchas lucas. Con la Suburban gastaba $100 mil pesos semanales. A veces me da por ir a la playa, a La Serena, a Viña”.

“La recarga de auto eléctrico igual se paga, pero mucho menos que la bencina. La Nayatruck para llenarla con 500 kilómetros le echo 45 lucas, me imagino que los autos más pequeños es menos”, agregó.

Finalmente, recordó a los “facilines” que “hay autos eléctricos a 12 palos, lo mismo que cuesta el bencinero está en la opción eléctrica. Considérenlo porque se van a ahorrar lucas y hay muchos puntos de carga“.

Es por lo anterior que sostuvo que “no van estar preocupados de este tipo de alzas, sé que afecta a la economía, pero me enfoco en los autos” y “se van a ahorrar muchas lucas”.