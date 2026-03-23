Ministro de Hacienda anuncia alza histórica en el precio de los combustibles

El titular de la cartera, Jorge Quiroz, anunció una serie de medidas producto del alza internacional del petróleo entre las cuales destaca el valor de la bencina, el congelamiento del precio en los pasajes del transporte pública y la baja en el precio de la parafina.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó un fuerte ajuste en el precio de los combustibles en Chile, en medio de un escenario internacional que calificó como “histórico”.

¿Qué pasará con el precio de la bencina?

La gasolina de 93 octanos registrará un alza de $370 por litro, mientras que el diésel aumentará entre $570 y $580, en una medida excepcional que busca alinear los valores locales con los precios internacionales.

Según explicó la autoridad, el incremento responde a un shock global derivado de un conflicto que afecta directamente al mercado del petróleo, generando uno de los mayores impactos desde la década de 1970.





En solo tres semanas, el diésel ha subido un 60% y la gasolina un 30% en los mercados internacionales, lo que ha tensionado los sistemas de estabilización de precios a nivel local.

A este escenario se suma una compleja situación fiscal en el país. Quiroz detalló que la deuda pública ha aumentado en US$40 mil millones en los últimos cuatro años, mientras que los ahorros fiscales se han reducido a la mitad. En ese contexto, mantener el actual mecanismo de estabilización con alzas graduales implicaría un costo de US$140 millones semanales, cifra que calificó como insostenible para el Estado.

Además, Quiroz anunció un serie de medidas que irán en ayuda de la población luego de esta importante alza anunciada por el gobierno.

Congelamiento en el precio del transporte público (Transantiago) hasta fin de año.

Recursos a regiones para contener tarifas.

Subsidio de $100 mil mensuales a taxistas por 6 meses .

. Precio de la parafina congelado a nivel de febrero.

Créditos para electromovilidad (taxistas).

Medidas estructurales para camioneros (sin subsidio directo).

Fin temporal de exención de impuesto a combustibles para industrias.

Mira acá la entrevista al ministro de Hacienda