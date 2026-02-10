Blindada, inteligente y con monitoreo constante: ¿Por qué la camioneta de Naya Fácil cuesta casi $200 millones de pesos? - Chilevisión

La Cybertruck de Tesla no solo tiene una armadura de acero inoxidable que la hace altamente resistente, sino que también cuenta con una serie de características que la convierten en uno de los vehículos más seguros del mundo.

Este lunes, Naya Fácil oficializó la compra de su nuevo vehículo, una camioneta marca Tesla, modelo Cybertruck cuyo precio oscila entre los $160 y $170 millones de pesos.

Tras el anuncio, la influencer confirmó que le cambiará el color durante las próximas semanas con ayuda de un recubrimiento de vinilo y también explicó las razones para adquirir un vehículo tan costoso.

¿Qué tan segura es la camioneta Cybertruck de Naya Fácil?

Como la marca no se ha posicionado oficialmente en Chile, se estima que hay menos de 5 ejemplares en nuestro país. El primero de ellos llegó en 2024, cuando un empresario de Temuco importó la camioneta.

"Estoy tan feliz, estoy muy contenta, de verdad, gracias, universo, gracias, Dios, gracias a la vida, gracias a mi yo del pasado, gracias a mi yo del presente y gracias también a mi yo del futuro", señaló Naya en sus historias de Instagram.

En esa misma línea, explicó que la Cybertruck "era el único que se asimilaba o superaba a la Suburban", su camioneta anterior que fue rifada y explicó que no solo se debe a originalidad en el diseño, sino también en estándares de seguridad y tecnología.

"Es la que me brinda tremenda seguridad, extremadamente seguridad y extremadamente tecnología, que eso es lo que yo busco; o sea, desde hace mucho rato que yo en mis autos busco seguridad", explicó la influencer.

La camioneta en cuestión tiene un exoesqueleto de acero inoxidable ultrarresistente, gestionando los impactos de fuerza en choques frontales y laterales. Así obtuvo cinco estrellas en la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.

"Tiene una seguridad que no les voy a detallar por seguridad y una tecnología a nivel avanzadísimo", había comentado Naya, debido a que la camioneta cuenta con el "Modo Centinela".

Según el sitio de Tesla, trata de un software de vigilancia que monitorea el entorno con cámaras 360°, detección de colisiones, frenado automático, sistema de cierre centralizado que se activa cuando el usuario se aleja y todo ello se maneja a través de una app en el teléfono.

Del mismo modo, analiza y controla el estado del conductor, por lo que emite alertas si la persona maneja con somnolencia, así como también advierte si hay un niño olvidado dentro del auto.

La Cybertruck crea gráficos en 3D de personas, objetos y automóviles en tiempo real mientras el conductor maneja para evitar accidentes, advierte cuando se supera el límite de velocidad y graba todo lo que ocurre antes, durante y después del viaje.

Finalmente, su estructura está hecha para minimizar el riesgo de vuelco, el vidrio blindado puede resistir el impacto de una pelota de béisbol a 112 km/h o granizo de clase 4 y tiene sistema de vidrio acústico.