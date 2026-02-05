 Naya Fácil quedó tiritando tras gesto de Raquel Argandoña en Fiebre de Baile: “Fue mucho para mí” - Chilevisión
05/02/2026 10:31

Naya Fácil quedó tiritando tras gesto de Raquel Argandoña en Fiebre de Baile: “Fue mucho para mí”

La influencer quedó tiritando tras el inesperado momento, el cual agradeció profundamente en redes sociales.

Publicado por Josefina Vera

En medio de la final de Fiebre de Baile, Raquel Argandoña dedicó unas palabras de agradecimiento a Naya Fácil por su apoyo "cuando nuestro país lo necesita".

Sin embargo, la influencer no estaba enterada de este gesto y, entre la emoción y los nervios, reaccionó al mensaje de la presidenta del jurado.

La reacción de Naya Fácil al mensaje de Argandoña

A través de una historia en Instagram desde el mismo Movistar Arena, Naya entregó su primera impresión tras ser mencionada, situación que la dejó por lo menos temblorosa.

"Chiquillos, quiero agradecer a la Raquel por el agradecimiento. De verdad, yo no me lo esperaba, no sabía. De hecho, ninguno de mis amigos sabía nada, quedamos todos así como '¡¿qué?!'", comentó.

Sobre la misma, indicó que ninguno de sus acompañantes alcanzó a grabar el momento. "De verdad, gracias por eso,", agregó, confesando que se puso muy nerviosa de pararse delante de todos.

"Estoy muy nerviosa, fue hermoso, mis facilines", expresó con las manos temblorosas, para añadir finalmente que todo "fue muy rápido todo (...) fue mucho para mí".

