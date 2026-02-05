Enel anuncia cortes de luz para 12 comunas de la región Metropolitana durante las próximas horas - Chilevisión

Los cortes del suministro se deben a trabajos programados por la empresa. Asimismo, informaron los horarios en los que se verá afectado el servicio.

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la región Metropolitana, informó que este viernes 6 de febrero habrá cortes de luz en 12 comunas de Santiago.

De acuerdo a lo informado por la empresa, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados para mejorar la calidad del suministro en los sectores afectados.

Asimismo, indicaron que las 12 comunas que sufrirán cortes de luz son: Quilicura, Conchalí, Independencia, Renca, Huechuraba, Quinta Normal, Estación Central, Maipú, Lo Espejo, La Granja, San Miguel y Lo Barnechea.

Quilicura: Desde las 14:00 hasta las 18:00 horas.

Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Conchalí: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Independencia: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

Independencia: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

Independencia: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Independencia: Desde las 09:30 hasta las 14:30 horas.

Quinta Normal: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Estación Central: Desde las 09:00 hasta las 13:00 horas.

Maipú: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.