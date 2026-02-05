“Si alguien quiere pelear...”: Vale Roth se sinceró y dejó en claro qué es lo que no tolerará en Fiebre de Baile 2 - Chilevisión

La bailarina dejó en claro que, tras haber dado a luz a dos pequeñas niñas, ya no es la misma persona que era cuando participó en Fiebre de Baile en el año 2010 y fue tajante respecto de lo que no permitirá.

Este jueves, Vale Roth se sinceró con sus seguidores y adelantó detalles sobre su participación en la nueva temporada de Fiebre de Baile, donde comenzó diciendo que no está dispuesta a involucrarse en polémicas.

Además, la bailarina reflexionó sobre cuáles van a ser sus mayores desafíos dentro del programa, contemplando que ahora es madre de dos niñas pequeñas.

¿Qué dijo Vale Roth?

A través de sus historias de Instagram, Vale sentenció: "A mí no me metan en ni un problema, de verdad. O sea, que peleen solos y ya, pero yo ya no estoy para esa h... y si alguien quiere pelear conmigo, no. Que le vaya bien, que hable con la mano".

En esa misma línea, agregó que tiene problemas con la socialización: "No me gusta, me sobreestimulo, de verdad a mí me agota; ya la maternidad agota con dos, entonces tanto estímulo, yo quedo como cansada; antes no hacía ni una h...".

Valentina dejó en claro que ya no es la misma persona que era cuando participó en Fiebre de Baile en el año 2010, dado que en ese entonces tampoco tenía las mismas obligaciones, por lo que vivía con más energía.

"Ahora no tengo la misma energía, no sé, si estoy cansada, obvio. El programa es a las 10 y media de la noche; a esa hora yo estoy durmiendo con las niñas, entonces eso es lo que más tengo miedo, que me quede dormida bailando o que me pregunten algo y yo esté realmente en Júpiter", admitió.

Sin embargo, finalmente prometió: "Voy a representar a todas las mamás que estamos idas", en alusión al "cerebro de mamá", que es una especie de amnesia común y frecuente en madres posparto, debido a los cambios hormonales que se viven, dado que su hija menor, Martina, nació a mediados de 2025.

Revisa las historias de Instagram: