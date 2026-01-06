 “Quedé como angustiada”: Vale Roth recibió aplausos por heroica acción tras presenciar maltrato psicológico - Chilevisión
06/01/2026 12:40

“Quedé como angustiada”: Vale Roth recibió aplausos por heroica acción tras presenciar maltrato psicológico

La bailarina se interpuso y defendió a la mujer de un hombre que estaba, presuntamente, bajo los efectos del alcohol.

Publicado por CHV Noticias

Vale Roth impactó a sus seguidores durante la tarde de este martes tras revelar que defendió a una mujer con su hijo, la cual estaba siendo víctima de violencia psicológica por parte de una tercera persona.

El hombre en cuestión estaba, presuntamente, bajo los efectos del alcohol, por lo que Roth aconsejó a la mujer y sentenció: "Mándalo a la c... amiga ¡Por favor!".

¿Qué dijo Vale Roth?

“Vi algo tan desagradable. Era como el pololo, el marido, no sé, de una mujer y ella estaba con el niño en el coche y el señor la estaba mandoneando y le decía “haz una h... bien po', tratándola pésimo. Yo me metí”, explicó Vale en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: “Le dije: 'Oye, háblale bien. Me metí, obvio y el h... pasado a cerveza, pero super violento, me cargo, me cargo, como le estaba hablando, así que me metí y la mina dijo: 'Gracias, Vale', no sé qué y bueno, quede como angustiada, pobrecita y con el hijo ahí”.

Finalmente, las reacciones estaban divididas: "Gracias por ayudarla", "Vale, ten cuidado. La gente está tan violenta", "Grande, Vale", "Es admirable tu coraje" y "Ojalá me hubiese topado con una Vale cuando me pasaba lo mismo", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidoras en Instagram.

Revisa la historia de Instagram:

