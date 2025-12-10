“Él es su personal trainer”: Aseguran que Vale Roth habría sido infiel a Miguel de la Fuente con Camilo Huerta - Chilevisión

A pesar de que Adriana Barrientos negó la información, Hugo Valencia reveló que escuchó un audio donde Miguel de la Fuente confiesa los hechos y la identidad de esta persona, que también estaba casado en ese periodo.

Este miércoles, Hugo Valencia reveló que Valentina Roth habría sido infiel a Miguel de la Fuente con Camilo Huerta cuando la bailarina estaba recién casada con el dentista.

El periodista aseguró que recibió un mensaje de audio donde Miguel de la Fuente le cuenta a un amigo los hechos, expresando su molestia por cómo la gente comenta la situación y revelando que la tercera persona en discordia era Camilo Huerta.

¿Vale Roth le fue infiel a Miguel de la Fuente con Camilo Huerta?

"La persona con la que Valentina Roth le fue infiel es Camilo Huerta", revelaron en el programa No Es Lo Mismo, donde además agregaron: "Esta fuente nos dice que en el gimnasio él es su personal trainer y surge este amor y la lleva a la separación".

En esa misma línea, en el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos expuso que no es cierto y que "salían del gimnasio porque entrenaban en el mismo gimnasio y simplemente caminaban un par de cuadras o a veces Camilo (...) la pasaba a dejar a la casa".

Sin embargo, Hugo Valencia reveló que un cercano de Miguel de la Fuente le envió un audio del dentista donde este último relata: "Le estaba compartiendo a un amigo o alguien cercano que estaba indignado porque en todos los medios de comunicación lo sindicaban a él como el responsable de este quiebre matrimonial o el malo de la película".

Además, añadió: "Cuando la única mala había sido Valentina Roth, que en todo este tiempo y cito textual lo que aparecía en ese audio: se lo habría estado 'cag...' con Camilo Huerta y que él se había tenido que guardar esta información por protegerla a ella".

"Y aguantar que en todos los programas se le culpe de este quiebre amoroso y que incluso lo llevaría a ser un mal padre por proteger a Valentina Roth de esta infidelidad", concluyó.