 “Él es su personal trainer”: Aseguran que Vale Roth habría sido infiel a Miguel de la Fuente con Camilo Huerta - Chilevisión
Minuto a minuto
Fue un operativo entre Carabineros y el municipio de Lo Espejo: Retiran narcocámaras desde “Barrio Chino” Debate Presidencial Anatel 2025: Estas fueron las frases y momentos más tensos de la jornada Familia de concejala extraviada no cree en tesis de Fiscalía: “Esto fue una desaparición forzada” Cámara anula votación de comisión de AC contra Simpertegue y se realizará mañana Patrimonio de la Humanidad: Unesco reconoció al Circo Chileno de Tradición Familiar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/12/2025 16:57

“Él es su personal trainer”: Aseguran que Vale Roth habría sido infiel a Miguel de la Fuente con Camilo Huerta

A pesar de que Adriana Barrientos negó la información, Hugo Valencia reveló que escuchó un audio donde Miguel de la Fuente confiesa los hechos y la identidad de esta persona, que también estaba casado en ese periodo.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Hugo Valencia reveló que Valentina Roth habría sido infiel a Miguel de la Fuente con Camilo Huerta cuando la bailarina estaba recién casada con el dentista.

El periodista aseguró que recibió un mensaje de audio donde Miguel de la Fuente le cuenta a un amigo los hechos, expresando su molestia por cómo la gente comenta la situación y revelando que la tercera persona en discordia era Camilo Huerta.

¿Vale Roth le fue infiel a Miguel de la Fuente con Camilo Huerta?

"La persona con la que Valentina Roth le fue infiel es Camilo Huerta", revelaron en el programa No Es Lo Mismo, donde además agregaron: "Esta fuente nos dice que en el gimnasio él es su personal trainer y surge este amor y la lleva a la separación".

En esa misma línea, en el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos expuso que no es cierto y que "salían del gimnasio porque entrenaban en el mismo gimnasio y simplemente caminaban un par de cuadras o a veces Camilo (...) la pasaba a dejar a la casa".

Sin embargo, Hugo Valencia reveló que un cercano de Miguel de la Fuente le envió un audio del dentista donde este último relata: "Le estaba compartiendo a un amigo o alguien cercano que estaba indignado porque en todos los medios de comunicación lo sindicaban a él como el responsable de este quiebre matrimonial o el malo de la película".

Además, añadió: "Cuando la única mala había sido Valentina Roth, que en todo este tiempo y cito textual lo que aparecía en ese audio: se lo habría estado 'cag...' con Camilo Huerta y que él se había tenido que guardar esta información por protegerla a ella".

"Y aguantar que en todos los programas se le culpe de este quiebre amoroso y que incluso lo llevaría a ser un mal padre por proteger a Valentina Roth de esta infidelidad", concluyó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Análisis post Debate Presidencial Anatel 2025 de segunda vuelta en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

“Con qué cara...”: Luis Slimming respondió sin filtro a Pamela Jiles tras destrozar su actuación en Teletón

El humorista no se guardó nada ante las duras palabras de la diputada, quien declaró en Podemos Hablar que "lo hizo pésimo, horrendo. No tiene dotes actorales".

10/12/2025

Análisis post Debate Presidencial Anatel 2025 de segunda vuelta en Chilevisión

El periodista Daniel Matamala; Pablo Beytía, CEO de Monitor Social; y el académico Cristóbal Bellolio analizaron en Chilevisión el desempeño de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

10/12/2025

Ignacia Antonia y AK4:20 revelaron nombre de su hija con gigantesco tatuaje: Desató reacciones en redes

La influencer y el artista urbano están a pocos días de convertirse en padres por primera vez y realizaron un emotivo anuncio, inmortalizando el momento con tatuaje en la espalda del cantante.

10/12/2025

Partió el pago del Aguinaldo de Navidad: Revisa con tu RUT si lo obtienes en diciembre

Este aporte alcanza principalmente a pensionados y a funcionarios públicos y busca aliviar los presupuestos familiares en un mes clave. Revisa todos los detalles acá.

09/12/2025