“Tres combos”: Exponen nuevos detalles tras brutal agresión que habría sufrido Disley Ramos - Chilevisión

10/12/2025 20:19

“Tres combos”: Exponen nuevos detalles tras brutal agresión que habría sufrido Disley Ramos

La modelo habría recibido golpes por parte de Andi de la Barra, quien mantiene una relación amorosa con la expareja de Disley, Tomás Trucco.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles se revelaron nuevos antecedentes tras la brutal agresión que habría recibido Disley Ramos en una fiesta nocturna capitalina.

Los primeros datos apuntaban a un conflicto amoroso respecto de Tomás Trucco, quien es expareja de Ramos y actualmente tendría una relación sentimental con la maquilladora Andi de la Barra, a quien se le responsabiliza por la agresión.

¿Qué pasó con Disley Ramos?

En ese aspecto, el portal Infama se contactó tanto con Andi de la Barra como con Disley Ramos , sin obtener respuesta y luego aseguraron tener el relato de una fuente cercana, quien describió lo sucedido.

"Este h... había terminado con la tal 'Andi' y se estaba engrupiendo a la Disley de nuevo, diciéndole que estaba solo, que no la podía olvidar (sic)", señala la conversación.

En esa misma línea, la persona agrega: "Cuento corto, aparece en Parklive con la Andi y la Disley se acerca a preguntar qué onda, que hasta cuando la h...".

Según relata la persona, en ese momento se produjo el conflicto y Andi de la Barra le habría propinado "tres combos" en la cara a Disley Ramos.

Finalmente, cabe destacar que el portal Maldita Farándula logró establecer comunicación con de la Barra, pero ella solo se limitó a decir que no se iba a referir al tema.

Revisa la publicación en Instagram:

Publicidad

