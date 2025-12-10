 Cámara anula votación de comisión de AC contra Simpertegue y se realizará mañana - Chilevisión
Minuto a minuto
Fue un operativo entre Carabineros y el municipio de Lo Espejo: Retiran narcocámaras desde “Barrio Chino” Debate Presidencial Anatel 2025: Estas fueron las frases y momentos más tensos de la jornada Familia de concejala extraviada no cree en tesis de Fiscalía: “Esto fue una desaparición forzada” Cámara anula votación de comisión de AC contra Simpertegue y se realizará mañana Patrimonio de la Humanidad: Unesco reconoció al Circo Chileno de Tradición Familiar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/12/2025 18:41

Cámara anula votación de comisión de AC contra Simpertegue y se realizará mañana

La acusación había sido aprobada durante este miércoles, sin embargo, la votación fue dejada sin efecto producto de una documentación que no había sido tomada en cuenta.

Un nuevo bochorno se vivió en el Parlamento ya que este miércoles, la Cámara de Diputados había aprobado por cuatro votos a cero, la acusación constitucional (AC) contra Diego Simpertegue, ligado a la trama de la "Muñeca Bielorrusa". Sin embargo, la votación quedó sin efecto.

La presidenta de la comisión revisora de este caso, Maite Orsini,  anunció que la votación quedó invalidada debido a unos documentos que no fueron tomados en cuenta antes de votar.

El motivo de la decisión radica en que la secretaria de la comisión había recibido un comprobante que acreditaba que Diego Simpertigue devolvió al abogado Mario Vargas el costo de los pasajes de uno de los viajes en crucero cuestionados.

Producto de esto, durante la jornada de este jueves, la comisión revisora recibirá al abogado de Simpertigue y se realizará nuevamente la votación.

Cabe mencionar que el ministro de la Corte Suprema fue suspendido el pasado viernes. Esta decisión fue informada por el máximo tribunal y se mantendrá por dos meses, en el marco de la indagatoria en su contra, por su eventual vínculo en una arista de la trama “Muñeca Bielorrusa”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Análisis post Debate Presidencial Anatel 2025 de segunda vuelta en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

“Con qué cara...”: Luis Slimming respondió sin filtro a Pamela Jiles tras destrozar su actuación en Teletón

El humorista no se guardó nada ante las duras palabras de la diputada, quien declaró en Podemos Hablar que "lo hizo pésimo, horrendo. No tiene dotes actorales".

10/12/2025

Análisis post Debate Presidencial Anatel 2025 de segunda vuelta en Chilevisión

El periodista Daniel Matamala; Pablo Beytía, CEO de Monitor Social; y el académico Cristóbal Bellolio analizaron en Chilevisión el desempeño de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

10/12/2025

Ignacia Antonia y AK4:20 revelaron nombre de su hija con gigantesco tatuaje: Desató reacciones en redes

La influencer y el artista urbano están a pocos días de convertirse en padres por primera vez y realizaron un emotivo anuncio, inmortalizando el momento con tatuaje en la espalda del cantante.

10/12/2025

Partió el pago del Aguinaldo de Navidad: Revisa con tu RUT si lo obtienes en diciembre

Este aporte alcanza principalmente a pensionados y a funcionarios públicos y busca aliviar los presupuestos familiares en un mes clave. Revisa todos los detalles acá.

09/12/2025