Cámara anula votación de comisión de AC contra Simpertegue y se realizará mañana - Chilevisión

La acusación había sido aprobada durante este miércoles, sin embargo, la votación fue dejada sin efecto producto de una documentación que no había sido tomada en cuenta.

Un nuevo bochorno se vivió en el Parlamento ya que este miércoles, la Cámara de Diputados había aprobado por cuatro votos a cero, la acusación constitucional (AC) contra Diego Simpertegue, ligado a la trama de la "Muñeca Bielorrusa". Sin embargo, la votación quedó sin efecto.

La presidenta de la comisión revisora de este caso, Maite Orsini, anunció que la votación quedó invalidada debido a unos documentos que no fueron tomados en cuenta antes de votar.

El motivo de la decisión radica en que la secretaria de la comisión había recibido un comprobante que acreditaba que Diego Simpertigue devolvió al abogado Mario Vargas el costo de los pasajes de uno de los viajes en crucero cuestionados.

Producto de esto, durante la jornada de este jueves, la comisión revisora recibirá al abogado de Simpertigue y se realizará nuevamente la votación.

Cabe mencionar que el ministro de la Corte Suprema fue suspendido el pasado viernes. Esta decisión fue informada por el máximo tribunal y se mantendrá por dos meses, en el marco de la indagatoria en su contra, por su eventual vínculo en una arista de la trama “Muñeca Bielorrusa”.