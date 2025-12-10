 Adelantan importantes bajas en bencinas y diésel a partir de este jueves 11 de diciembre - Chilevisión
Minuto a minuto
Fue un operativo entre Carabineros y el municipio de Lo Espejo: Retiran narcocámaras desde “Barrio Chino” Debate Presidencial Anatel 2025: Estas fueron las frases y momentos más tensos de la jornada Familia de concejala extraviada no cree en tesis de Fiscalía: “Esto fue una desaparición forzada” Cámara anula votación de comisión de AC contra Simpertegue y se realizará mañana Patrimonio de la Humanidad: Unesco reconoció al Circo Chileno de Tradición Familiar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/12/2025 18:51

Adelantan importantes bajas en bencinas y diésel a partir de este jueves 11 de diciembre

Según el informe de precios de la Enap, habrá una considerable disminución en las gasolinas y diésel a partir de este jueves, precios que se mantendrán por todo lo que resta de 2025.

Este jueves, los automovilistas tendrán una muy buena noticia, ya que según el informe de precios de la Enap, habrá una baja en las gasolinas. 

De acuerdo a la información publicada, la gasolina de 93 y 97 octanos bajarán ambas 26,5 pesos por litro ($/lt) desde este 11 de diciembre.

En cambio, el diésel estará 21,4$/lt más barato, mientras que el GLP de uso vehicular bajará 7,3$/lt y el kerosene (parafina) -41,1$/lt.

Cambios en los precios de bencinas y diésel a partir de este jueves 11 de diciembre

Cabe señalar que este informe de precios regirá hasta fin de año, ya que los nuevos precios serán publicados el 31 de diciembre y estos cambios serán válidos a partir del 1 de enero de 2026. 

  • Gasolina de 93: -26,5$/lt.
  • Gasolina de 97: -26,5$/lt.
  • Kerosene (parafina): -41,1$/lt.
  • Diésel: -21,4$/lt.
  • GLP Vehicular: -7,3$/lt.
Publicidad

Destacamos

Noticias

Análisis post Debate Presidencial Anatel 2025 de segunda vuelta en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

“Con qué cara...”: Luis Slimming respondió sin filtro a Pamela Jiles tras destrozar su actuación en Teletón

El humorista no se guardó nada ante las duras palabras de la diputada, quien declaró en Podemos Hablar que "lo hizo pésimo, horrendo. No tiene dotes actorales".

10/12/2025

Análisis post Debate Presidencial Anatel 2025 de segunda vuelta en Chilevisión

El periodista Daniel Matamala; Pablo Beytía, CEO de Monitor Social; y el académico Cristóbal Bellolio analizaron en Chilevisión el desempeño de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

10/12/2025

Ignacia Antonia y AK4:20 revelaron nombre de su hija con gigantesco tatuaje: Desató reacciones en redes

La influencer y el artista urbano están a pocos días de convertirse en padres por primera vez y realizaron un emotivo anuncio, inmortalizando el momento con tatuaje en la espalda del cantante.

10/12/2025

Partió el pago del Aguinaldo de Navidad: Revisa con tu RUT si lo obtienes en diciembre

Este aporte alcanza principalmente a pensionados y a funcionarios públicos y busca aliviar los presupuestos familiares en un mes clave. Revisa todos los detalles acá.

09/12/2025