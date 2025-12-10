Adelantan importantes bajas en bencinas y diésel a partir de este jueves 11 de diciembre - Chilevisión

Según el informe de precios de la Enap, habrá una considerable disminución en las gasolinas y diésel a partir de este jueves, precios que se mantendrán por todo lo que resta de 2025.

Este jueves, los automovilistas tendrán una muy buena noticia, ya que según el informe de precios de la Enap, habrá una baja en las gasolinas.

De acuerdo a la información publicada, la gasolina de 93 y 97 octanos bajarán ambas 26,5 pesos por litro ($/lt) desde este 11 de diciembre.

En cambio, el diésel estará 21,4$/lt más barato, mientras que el GLP de uso vehicular bajará 7,3$/lt y el kerosene (parafina) -41,1$/lt.

Cambios en los precios de bencinas y diésel a partir de este jueves 11 de diciembre

Cabe señalar que este informe de precios regirá hasta fin de año, ya que los nuevos precios serán publicados el 31 de diciembre y estos cambios serán válidos a partir del 1 de enero de 2026.