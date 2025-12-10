 “Te amaré siempre”: Soledad Onetto reveló que atraviesa compleja pérdida familiar - Chilevisión
10/12/2025 17:48

“Te amaré siempre”: Soledad Onetto reveló que atraviesa compleja pérdida familiar

La periodista vive un duelo por la muerte de su perrito, Lek, un can de raza border collie de casi 11 años de edad.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Soledad Onetto confesó que se encuentra atravesando un complejo momento personal tras la muerte de su perrito, Lek.

La periodista compartió un emotivo texto de despedida en redes sociales, el cual acompañó con una fotografía junto a su mascota.

¿Qué dijo Soledad Onetto?

"Gracias, Lek, por regalarme tu vida entera, entera para mí. Te amaré siempre, mi perro. Vivirás en mi corazón y dormirás en mi alma", escribió Soledad en su cuenta de Instagram.

Lek era un perrito de raza border collie tenía cerca de 11 años de edad y acompañó durante el mismo tiempo a Soledad Onetto, quien compartía contantemente registros con el can.

Finalmente, los seguidores en redes sociales enviaron una serie de comentarios de apoyo, donde destaca Ivette Vergara, quien escribió: "No hay palabras. Te abrazo a la distancia con mucho amor para ti y tu familia" y Diana Bolocco, quien señaló: "Un abrazo gigante, querida Sole".

Revisa la publicación de Instagram:

