Soledad Onetto confesó sus dos grandes miedos tras convertirse en madre - Chilevisión

La periodista reveló cómo han sido para ella los primeros meses siendo madre primeriza y ahondó en los miedos que ha generado en el último tiempo, así como también las críticas que enfrenta por haber tenido un hijo a los 47 años.

Soledad Onetto reveló detalles de sus primeros meses como madre primeriza del pequeño Borja y confesó cuáles son los más grandes temores que ha generado durante el proceso.

La periodista también abordó el tema de las críticas en torno a su edad y la de su pareja, Andrés Barrios, asegurando que lo toman con humor y que incluso han bromeado al respecto.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El miedo de Soledad Onetto

"La primera vez que fuimos a la pediatra, ella me dice: “¿Cómo estás?” Estoy bien, le dije, pero básicamente tengo miedo a que se ahogue. Es mi miedo permanente, constante, de noche, de día. Y me dice: “Te tengo una mala noticia. Desde aquí en adelante ese miedo solo va a mutar, porque va a permanecer hasta el día que te mueras", comentó Soledad Onetto a El País.

En esa misma línea, agregó: "Y eso es una parte de ser madre, aunque por supuesto que no es todo. Y a lo mejor algo que lo describe bien, es que por primera vez tengo miedo a morir".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Al respecto, la periodista relató que lo comentó frente a un grupo de personas, las cuales se sorprendieron y explicó: "Si la vida me quiere llevar hoy, que me lleve. Porque realmente he hecho todo lo que he querido (...) Pero ahora, por primera vez, por Borja, tengo miedo a morir, miedo a que mi hijo se quede sin mí. Y por él quiero vivir la mayor cantidad de tiempo posible".

Respecto de ser madre a los 47 años y cómo lidia con su pareja, Andres Barrios, acerca de estos comentarios, señaló: "Borja va a llegar al mundo, nos va a mirar y va a decir: 'Me vinieron a buscar mis abuelos'. Nos matábamos de la risa. Nada de eso me ofende y es como lógico y natural también que se hable de eso porque 47 años son 47 años", confesó.

"La maternidad es muy absorbente", señaló Onetto, quien comentó que la maternidad ha cambiado su diario vivir de buena manera y que volver a conectar con su vida profesional es importante para ella. Al respecto, aseguró que retomar sus labores le va a permitir disfrutar aún más de los momentos con su hijo.

Revisa la publicación de Instagram: