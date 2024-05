La influencer se ha mostrado muy afectada desde que sufrió una violenta encerrona, por segunda vez, durante la noche de este martes. Desde aquel momento, sinceró que no ha podido dejar de pensar en el impactante suceso.

Naya Fácil compartió una sentida reflexión a través de su cuenta de Instagram, donde se refirió a lo mal que se ha sentido tras ser nuevamente víctima de un robo con violencia.

Cabe recordar que fue durante la noche de este martes cuando, mientras viajaba en un servicio de transporte de personas mediante una conocida aplicación, un grupo de delincuentes le hizo una encerrona.

Ante esto, la influencer destacó que el hecho fue algo impactante y que le ha costado dejar de pensar en esto, ya que no es la primera vez que le ocurre.

"Mi menté está trabajando demasiado..."

"Estaba almorzando y me vine al baño. Hoy día ando muy bajoneada chiquillos, demasiado. No quiero ni reime, nada. Pasamos a comer acá, derrepente vengo al baño y miren", fue lo que mencionó antes de mostrar diferentes adornos alucivos a Paris, ciudad que visitó hace poco.

Ante esto, sinceró que este tema le ha afectado: "¿Será una señal? No sé chiquillos, mi menté está trabajando demasiado en que quizá yo ya... No sé si porque soy yo me pasan cosas malas, no sé si porque yo tengo mala racha...", reflexionó, preocupando a su vez a varios de sus seguidores.

"Ahora veo esto y digo 'había tenido un viaje tan bacán', y ahora me siento de una manera tan mie... caminando o lo que sea. No sé si soy yo o si no estoy en el lugar correcto", cerró.

Revisa la historia de Instagram: