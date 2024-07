Uriel reveló desconocido antecedente de su quiebre con Daniela Castro: “Tengo mis razones” - Chilevisión

El cantante tuvo una intensa relación con la cocinera e influencer dentro de un reality, pero tras salir las cosas no prosperaron y terminaron de la peor manera.

Uriel Romero, también conocido como El Futuro Fuera de Órbita, será parte del nuevo capítulo de La Divina Comida, donde abordó su polémico quiebre con Daniela Castro.

El cantante se confesó con la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler y los actores Remigio Remedy y Katty Kowaleczko, con quienes compitió por ser el mejor anfitrión de la noche.

Pero el artista no solo tuvo tiempo para mostrar sus dotes en la cocina, sino que también abordó el difícil término que tuvo su romance con la chef.

Uriel y su polémico quiebre con Daniela Castro

Uriel y Daniela Castro tuvieron un breve pero intenso romance luego de coincidir en un reality show. Sin embargo, fuera del encierro el amor no prosperó y tomaron caminos separados con acusaciones cruzadas.

“No éramos compatibles, no se dio, ella es muy diferente a mí, o sea literalmente muy, muy, muy diferente a mí”, explicó el artista.

Pero la confesión del cantante no quedó solo ahí, ya que reveló un desconocido antecedente de la separación.

“Por mi lado no se terminó bien, me explico, no me gustó la manera en que se terminó. Yo terminé, eso mucha gente no lo sabe, por primera vez lo saben, yo terminé. Pero terminé porque tengo mis razones sabes lo que te digo… Tú terminas algo porque tienes tus razones”, lanzó.

Mira la confesión de Uriel y los otros invitados en el nuevo capítulo de La Divina Comida, este sábado a las 22:30 horas.