El ultimátum de Uriel Romero a Daniela Castro: “Me he quedado callado...” - Chilevisión

Castro aseguró que mientras mantenía una relación con Uriel Romero, él hablaba mal de Shirley Arica e incluso se refirió a la amistad que el cantante mantenía con Arturo Longton, lo que desató su furia.

Este miércoles, Uriel Romero, más conocido como "El Futuro Fuera de Órbita" arremetió contra Daniela Castro, luego de que ella se refiriera a la confirmación del romance entre el artista y Shirley Arica.

Además, aseguró que tiene pruebas que podrían dañar la carrera de la chef y no dudó en aseverar que va a publicarlas si Castro continúa hablando de él.

Uriel Romero arremetió contra Daniela Castro

A través de su grupo de difusión en WhatsApp, Uriel señaló: "Me acaba de llegar una noticia donde la Dani habló sobre mi. La verdad, no sé por qué sigue".

En esa misma línea, cuestionó: "Habló en La Divina Comida, no le hice caso, ahora volvió a hablar de mí, de verdad que ella me tiene cansado, yo todo este tiempo me he quedado callado para no dañarle su carrera".

Asimismo, advirtió: "Lo que yo sé de ella y las pruebas que tengo es para cag... por todo el daño que ha cometido y ha hecho".

El artista aseguró que Castro habría hecho daño mediante una página en internet, de la cual no entregó detalles, y en ella la chef habría hablado de otros personajes del espectáculo.

Al respecto, sentenció: "Yo a ella no le hice ni un daño ni nada que pueda decir, pero yo sí tengo cosas aquí que la pueden cag... y me he quedado callado".

Finalmente, el cantante advirtió: "Si yo vuelvo a ver que ella habla de mí otra vez, voy a sacar la verdad a la luz, así todo el mundo se entera de quien es ella realmente".

Revisa las conversación de WhatsApp: