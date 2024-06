Daniela Castro contó toda la verdad sobre relación con Uriel Romero: “Yo siempre le dije...” - Chilevisión

La chef profundizó en las polémicas que envolvieron su relación amorosa con Uriel Romero y además explicó cómo surgió el amor dentro del encierro. Asímismo recordó cuando el artista negó su vínculo sentimental.

Este sábado, Daniela Castro estuvo invitada en un nuevo capítulo de La Divina Comida donde reveló todos los detalles acerca de su relación sentimental con Uriel Romero, el cantante urbano conocido como El Futuro Fuera de Órbita.

La chef además explicó en detalle cómo surgió el romance dentro de un encierro y sorprendió a sus invitados al recordar cuando el cantante negó su relación ante la prensa.

La verdad sobre el romance entre El Futuro Fuera de Órbita y Daniela Castro

Castro estuvo acompañada de Sebastián Longhi, Nicanor Bravo y Angélica Castro, cuando esta última le consultó por su situación sentimental.

"Me encanta estar sola. Nunca había estado tanto tiempo sola", aseguró Daniela, a lo que Angélica replicó: "¿Pero sola, sola? Yo en el reality no te vi tan sola".

La chef le restó importancia al romance con Romero y contestó: "No. He pinchado. Ese fue un pinche del reality, no fue una relación".

La confesión impactó al resto de los invitados, por lo que Daniela agregó: "Yo siempre le dije: 'nos estamos conociendo'. Que él no entendiera eso y pensara que yo era su polola, es otra cosa".

Finalmente, Daniela Castro aseguró que los enamoramientos dentro de un reality show funcionan de distinta manera: "Empiezas a ver cosas que afuera no te llaman la atención de una persona porque ves todo el tiempo a las mismas personas", concluyó mientras le contaba a sus invitados cuando Romero negó su relación ante la prensa.