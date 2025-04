Eliminó un video: Carla Jara realizó polémicas publicaciones en concierto de Shakira - Chilevisión

"Una loba no ataca, se defiende" expresó Carla Jara en una de las publicaciones donde también cantó la colaboración de Shakira con Bizarrap, pero luego decidió eliminarla.

Carla Jara asistió al primer show de Shakira en Chile este viernes, publicó registros que causaron polémica entre sus seguidores y luego eliminó uno de ellos.

La actriz asistió al evento junto a dos de sus amigas, y al comienzo del espectáculo grabó "Los 10 mandamientos de una loba", haciéndo énfasis en el número 5 que señala: "Una loba loba no ataca, se defiende".

Los polémicos registros de Carla Jara en el concierto de Shakira

Acto seguido, Carla Jara se grabó cantando "Te Aviso, Te Anuncio" en pleno coro, el cual indica: "Te aviso y te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sucios. Ya sabes que estoy de ti vacunada, a prueba de patadas".

En esa misma línea, dice: "Por ti me quedé como Mona Lisa, sin llanto y sin sonrisa, que el cielo y tu madre cuiden de ti, me voy, será mejor así".

Sin embargo lo que generó más revuelo que una historia eliminada, donde aparecía cantando el coro de la BZRP. Session, una canción que solía utilizar en sus redes sociales cuando ocurrió la infidelidad entre Francisco Kaminski y Camila Andrade.

Esto debido a que Shakira la escribió cuando Gerard Piqué le fue infiel con Clara Chia, sin embargo, Jara reemplazó dicha publicación con un video de ella y sus amigas cantando "Antología", que relata la historia del primer amor de la cantante y el impacto que tuvo en su vida.