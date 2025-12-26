 La reacción de Maite Orsini al ser aludida en nueva polémica de Jorge Valdivia - Chilevisión
26/12/2025 19:17

“Se me atribuye...”: La reacción de Maite Orsini al ser aludida en nueva polémica de Jorge Valdivia

A través de la aplicación Sosafe, una vecina acusó al exfutbolista de organizar constantes fiestas en su casa y que aún seguiría en una relación con la diputada.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, la diputada Maite Orsini se desmarcó de las acusaciones contra Jorge Valdivia por supuestos ruidos molestos en su casa.

A través de la aplicación Sosafe, una vecina del exfutbolista lo denunció por celebraciones que habría organizado en su domicilio.

"Impresionante cómo el señor Jorge Valdivia tiene fiestas al menos tres veces a la semana en su casa", dice uno de los mensajes que se viralizaron.

"Es una falta de respeto para todos los vecinos, no podemos descansar. Yo soy una persona adulta mayor, y he conversado con otros que tienen hijos, personas que deben levantarse a trabajar; es un descriterio", agregó.

Luego, la vecina aludió a la legisladora: "Señor Valdivia, usted está en procesos legales, debería ser aún más cuidadoso. Y sumemos que está emparejado y vive una autoridad pública del país en su casa, esto lo hace aún más difícil de entender".

La respuesta de Maite Orsini

A través de Instagram, la diputada Orsini aclaró que no mantiene una relación sentimental con el exseleccionado nacional "desde hace bastante tiempo".

"Aclaración: ante información difundida recientemente, en la que se me atribuye erróneamente la identidad de la autoridad mencionada, aclaro que no mantengo vínculo alguno, ni convivencia con Jorge Valdivia desde hace bastante tiempo", señaló.

En ese sentido, aclaró que "las conductas de terceros no me representan ni me son atribuibles".

"Llamo a la responsabilidad en la difusión de información, para evitar asociaciones erradas", cerró la parlamentaria.

