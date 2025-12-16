 “¿Estás soltera...?”: Maite Orsini sorprendió en redes al responder sobre su estado sentimental - Chilevisión
16/12/2025 14:38

“¿Estás soltera...?”: Maite Orsini sorprendió en redes al responder sobre su estado sentimental

La diputada, que llamó la atención por su nuevo look, salió a aclarar los múltiples rumores que rondan respecto a su figura mientras se mantiene alejada de la opinión pública.

La diputada Maite Orsini habló sobre su vida íntima y de los planes que proyecta en su carrera profesional tras terminar sus últimos días en el Congreso, dondde ejerció ocho años.

Tras participar de un evento, Orsini comenzó reflexionando sobre la necesidad de legislar la violencia digital y se refirió a la posibilidad concreta de estudiar en el extranjero el próximo año. 

"Me gustaría mucho, estoy trabajando en ello. No sé si va a funcionar", indicó. 

Sin embargo, una de las respuestas que no pasó desapercibida fue cuando llegó el momento de hablar sobre su situación sentimental.

En una entrevista con el medio digital Con Lentes Como Los Famosos, la parlamentaria llamó la atención en redes luego de que se le consultara si estaba soltera o en pareja. 

Con una respuesta breve y directa, la representante del distrito 11 solo se limitó a responder: "Estoy muy feliz", sin entregar más detalles. 

Cabe recordar que la última pareja que se le conoció públicamente fue Jorge Valdivia, quien a día de hoy se mantiene con reclusión nocturna producto de las denuncias por agresión sexual en su contra. 

