Encuentran muerto a soldado en residencia presidencial de Javier Milei - Chilevisión

16/12/2025 13:21

Encuentran muerto a soldado en residencia presidencial de Javier Milei

El militar, de 21 años, fue hallado sin vida en la residencia presidencial y ya se realizan las primeras diligencias para esclarecer el deceso. 

Impacto ha causado en Argentina la muerte de un soldado que cumplía tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos, residencia presidencial de Javier Milei, mandatario trasandino. 

El militar, identificado como Rodrigo Gómez, de 21 años, fue encontrado sin vida y ya se realizan las primeras diligencias para esclarecer el deceso. 

Esto se da en medio de la visita de José Antonio Kast, presidente electo de Chile y quien se encuentra reunido junto a Milei en la Casa Rosada. 

Tras la muerte del soldado,  desde la presidencia argentina se emitió un comunicado.

En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio. 

Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento. 

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho. 

La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente. 

