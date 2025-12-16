 “Me tiene sin cuidado” y “narcodictador”: La réplica de J.A. Kast a Maduro tras amenaza - Chilevisión
VIDEO | Kast arremete contra Maduro: "Apoyo cualquier situación que termine con una narcodictadura"
16/12/2025 09:17

Antes de abordar un avión con destino a Argentina, el futuro mandatario dijo que la situación "le tiene sin cuidado" y tildó a la autoridad venezolana como "narcodictador".

Este martes, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, respondió a las críticas y amenazas hechas por el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro.

Antes de abordar un avión con destino a Argentina, el futuro mandatario fue tajante e indicó que la situación lo "tiene sin cuidado".

"Maduro es un dictador, un narcodictador y que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos porque la exportación de droga no es aceptable", expresó brevemente.

En la misma alocución, Kast declinó referirse a los dichos de su par colombiano, Gustavo Petro, quien lo llamó "nazi" y "demonio", lo que gatilló que el gobierno anunciara una nota de protesta.

Ayer, Maduro había hecho una fuerte amenaza, señalando que "si le toca un pelo a un venezolano, se puede secar", haciendo probablemente referencia a las políticas migratorias propuestas en la campaña.

