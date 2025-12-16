Consolidado: Estos son todos los avisos por calor extremo, tormentas eléctricas y viento en Chile - Chilevisión

Los pronósticos incluyen altas temperaturas, vientos de normales a moderados y probables tormentas eléctricas en regiones desde Arica y Parinacota a Magallanes.
Esta semana, la Dirección Meteorológica de Chile emitió varios avisos por distintos fenómenos meteorológicos que afectarán al país en las próximas horas.
Los pronósticos incluyen altas temperaturas, vientos de normales a moderados y probables tormentas eléctricas en regiones desde Arica y Parinacota a Magallanes.
El primer fenómeno advertido por la Dirección Meteorológica son probables tormentas eléctricas en la región de Arica y Parinacota.
¿La razón? Una inestabilidad atmosférica podría formar las condiciones necesarias, que se sumarían a chubascos aislados.
El segundo fenómeno que vislumbra el organismo se debe a un dorsal en altura, lo que provocará que los termómetros de seis regiones suban por sobre lo normal hoy, martes 16.
El calor extremo comenzará en la región de Coquimbo y se extenderá hasta Ñuble y el Maule con temperaturas que en algunas zonas podrían alcanzar los 35°.
Coquimbo:
|Zona
|Temperatura en °C
|Litoral
|22-24
|Cordillera Costa
|29-31
|Precordillera y valles precordilleranos
|31-33
Valparaíso:
|Zona
|Temperatura en °C
|Litoral
|23-25
|Cordillera Costa
|32-34
|Precordillera y valles precordilleranos
|33-35
Metropolitana:
|Zona
|Temperatura en °C
|Cordillera Costa
|31-33
|Valle
|32-34
|Precordillera
|32-34
O'Higgins:
|Zona
|Temperatura en °C
|Cordillera Costa
|29-31
|Valle
|31-33
|Precordillera
|31-33
Maule:
|Zona
|Temperatura en °C
|Cordillera Costa
|28-30
|Valle
|31-33
|Precordillera
|31-33
Ñuble:
|Zona
|Temperatura en °C
|Cordillera Costa
|28-30
|Valle
|31-33
El tercer y último fenómeno serán vientos "de normales a moderados" pronosticados por el organismo.
Estos se ubicarán especialmente al sur del país, desde la región del Biobío hacia Magallanes, con distintas intensidades.
Bíobío:
|Zona
|Intensidad estimada en km/h
|Litoral
|25-40, rachas 60
|Cordillera Costa
|25-40, rachas 60
|Valle
|25-40, rachas 50
Aysén:
|Zona
|Intensidad estimada en km/h
|Patagonia Subandina Norte
|60-80, racha 100
Magallanes:
|Zona
|Intensidad estimada en km/h
|Pampa Patagónica Norte
|60-90
|Pampa Patagónica Sur
|50-100