Consolidado: Estos son todos los avisos por calor extremo, tormentas eléctricas y viento en Chile - Chilevisión

Los pronósticos incluyen altas temperaturas, vientos de normales a moderados y probables tormentas eléctricas en regiones desde Arica y Parinacota a Magallanes.

Esta semana, la Dirección Meteorológica de Chile emitió varios avisos por distintos fenómenos meteorológicos que afectarán al país en las próximas horas.

Los pronósticos incluyen altas temperaturas, vientos de normales a moderados y probables tormentas eléctricas en regiones desde Arica y Parinacota a Magallanes.

Consolidado: TODOS los avisos de Dirección Meteorológica para el país

Probables tormentas eléctricas

El primer fenómeno advertido por la Dirección Meteorológica son probables tormentas eléctricas en la región de Arica y Parinacota.

¿La razón? Una inestabilidad atmosférica podría formar las condiciones necesarias, que se sumarían a chubascos aislados.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Altas temperaturas

El segundo fenómeno que vislumbra el organismo se debe a un dorsal en altura, lo que provocará que los termómetros de seis regiones suban por sobre lo normal hoy, martes 16.

El calor extremo comenzará en la región de Coquimbo y se extenderá hasta Ñuble y el Maule con temperaturas que en algunas zonas podrían alcanzar los 35°.

Coquimbo:

Zona Temperatura en °C Litoral 22-24 Cordillera Costa 29-31 Precordillera y valles precordilleranos 31-33

Valparaíso:

Zona Temperatura en °C Litoral 23-25 Cordillera Costa 32-34 Precordillera y valles precordilleranos 33-35

Metropolitana:

Zona Temperatura en °C Cordillera Costa 31-33 Valle 32-34 Precordillera 32-34

O'Higgins:

Zona Temperatura en °C Cordillera Costa 29-31 Valle 31-33 Precordillera 31-33

Maule:

Zona Temperatura en °C Cordillera Costa 28-30 Valle 31-33 Precordillera 31-33

Ñuble:

Zona Temperatura en °C Cordillera Costa 28-30 Valle 31-33

Viento

El tercer y último fenómeno serán vientos "de normales a moderados" pronosticados por el organismo.

Estos se ubicarán especialmente al sur del país, desde la región del Biobío hacia Magallanes, con distintas intensidades.

Bíobío:

Zona Intensidad estimada en km/h Litoral 25-40, rachas 60 Cordillera Costa 25-40, rachas 60 Valle 25-40, rachas 50

Aysén:

Zona Intensidad estimada en km/h Patagonia Subandina Norte 60-80, racha 100

Magallanes: